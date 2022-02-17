Глава Росприроднадзора Радионова назвала города с самым грязным воздухом

Самый грязный воздух в России в Красноярском крае. "Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 миллиона тонн в год", - озвучила цифры глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что речь идет о тех объектах, которые под контролем. "Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны", - приводит слова Радионовой РБК.

Первое место в списке городов с самым грязным воздухом занял Норильск. На второй позиции - Череповец в Вологодской области. Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области.

А вот самый чистый регион - Горный Алтай. Но там есть Акташский ртутный завод. "Если данный объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион", - резюмировала Радионова.

В ведомстве, следящем за экологией в стране, сообщили, что при составлении списка чистых и грязных городов учитывались не только выбросы в атмосферу, но и загрязнения почвы и воды. В каждом регионе своя особенность. Например, есть проблемы на побережье Волги, на Дону и на Ангаре.