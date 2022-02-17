Иркутский ЛПК готов к запрету на экспорт круглой древесины

С 1 января 2022 года в России действуют новые правила оборота древесины. Вывозить за границу необработанный или грубо переработанный лес хвойных и ценных лиственных пород временно разрешается только через два железнодорожных погранпункта. Позже для кругляка закроют и их. Между тем в Иркутской области экспортные объемы круглого леса начали сокращаться задолго до дня икс. Даже в 2021-м, когда, казалось бы, напоследок лесозаготовители постараются заработать, региональная таможня фиксировала: отгрузка падает.

По мнению экспертов, многолетнее снижение было обусловлено целым комплексом мер: повышением пошлин на кругляк в 2007-2008 годах, введением квот на него и лицензирования экспорта. В рамках квоты вывозная пошлина составляла от 13 до 15 процентов от таможенной стоимости, а вне квот вырастала до 80 процентов, но не менее 55,2 евро за кубометр. То есть фактически была запретительной. Причем полученные квоты экспортеры со временем выбирали, новых же правительство не выдавало. Это тоже плавно сокращало объемы круглого леса в структуре поставок. Кроме того, сказались отмена пошлин на обработанную древесину и поддержка инвестпроектов.

- Введение ограничений на отгрузку необработанной древесины за пределы страны было ожидаемым. Если в середине 2000-х экспорт из Иркутской области составлял 5-6 миллионов кубометров круглого леса в год, то к 2020 году он сократился до двух миллионов. Все это время бизнес вкладывался в развитие деревообработки. С нуля были построены "Краслесинвест", "Малтат", "Игирма", ТСЛК, многие другие лесоперерабатывающие комплексы и комбинаты, - отмечает председатель Комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Маргарита Ли.

Так что к моменту полного запрета региональный ЛПК подошел подготовленным - и морально, и технически.

Если в середине 2000-х из Приангарья за пределы страны ежегодно отправлялось 5–6 миллионов кубометров кругляка, то к 2020 году — уже не более двух миллионов

- Возможно, конечно, что существующие мощности пока не способны переработать всю заготавливаемую древесину (по итогам 2020 года - около 30 миллионов кубометров. - Прим. ред.), но, полагаю, со временем лесопромышленники адаптируются к новым реалиям. Тем более что в регионе ведется работа по развитию льготного кредитования переработчиков. Фонд развития промышленности, например, открыл сразу несколько таких программ по проектам в ЛПК. В любом случае Комитет по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства ТПП ВС готов оперативно прорабатывать проблемные вопросы с участниками отрасли, - добавляет Маргарита Ли.

Юрий Логачев, много лет возглавлявший областной Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров, указывает, что перерабатывающие предприятия жаловались на нехватку сырья. И запрет на вывоз круглого леса им будет на руку. Дело в том, что число мелких заготовительных фирм в последние года заметно уменьшилось. Оставшиеся предпочитали работать с зарубежными контрагентами. Теперь же лесозаготовителям придется, что называется, развернуться лицом к местным переработчикам.

Устроит ли лесорубов закупочная цена? Это уже пространство для переговоров.

В свое время, правда, ЛПК Приангарья на увеличение экспортных пошлин ответил экспортом "пиломатериалов" - именно так, в кавычках. Под этой номенклатурой вывозилась грубо обрусованная и грубо распиленная древесина. О развитии тогда и речи не шло: переработка была примитивной - на уровне лесопилки при деляне. В регионе скапливались отходы лесопиления, а таможенные сборы не росли.

Не повторится ли нечто подобное и сейчас? Отраслевые эксперты считают, что нет. Правительство предусмотрительно ввело повышенные ставки на грубообработанную древесину. Экспортные пошлины на лесоматериалы из хвойных пород влажностью более 22 процентов, толщиной и шириной более 10 сантиметров достигают 200 евро за кубический метр. Решение пока временное - до 31 декабря 2022 года, но оно позволит пресечь формальную распиловку и стимулирует лесопромышленников на глубокую обработку древесины.