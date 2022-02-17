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Рубрика: Общество

Из-за чего в Сибири растут объемы вредных выбросов в атмосферу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 36(8684)
По итогам экологического мониторинга минприроды РФ за минувший год в список российских городов с самым грязным воздухом, где ранее уже был Новокузнецк, попал и Кемерово. По данным мэрии, атмосферу в равной степени загрязняют заводы, автотранспорт и печное отопление частного сектора. Однако у общественников другие сведения.

В антирейтинг минприроды РФ включены города, где экологическая проблема наблюдаются как минимум три года из пяти последних лет. Вот и в столице Кузбасса режим "черного неба" вводят все чаще. Тем временем власти не устают твердить о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) и географических особенностях местности. О составе и концентрации вредных веществ в атмосфере сообщают, как правило, постфактум.

- В воздухе Кемерова преобладает бензапирен - продукт сгорания любого топлива. В центре города, в отличие от спального Ленинского района, высокое содержание диоксида азота, угарного газа. А самая грязная точка - пересечение улицы Красноармейской и Кузнецкого проспекта. Здесь "котел" - и частный сектор, и промышленные предприятия, и транспортная магистраль, - отмечает замначальника отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Мещеряков.

- С выбросами в атмосферу расклад такой: по тридцать процентов приходится на частный сектор, транспорт и промышленные предприятия, а десять - на иные источники, - сообщил журналистам глава города Илья Середюк. - Но когда ветер дует со стороны Заводского района, то на восемьдесят процентов виновата промышленность, а если выбросы оттягивает в сторону Кировского и Верхотомки, тогда влияние заводов не более двадцати процентов. И не стоит забывать, что у печных и заводских труб разная высота.

Как уточнила начальник отдела охраны окружающей среды кемеровского "Азота" Галина Лазовая, горячие технологические источники высотой 150 метров не наносят большого вреда, их выбросы рассеиваются в более высоких слоях атмосферы, и концентрация загрязняющих веществ снижается. А вот выбросы из труб высотой не больше тридцати метров скапливаются в приземном слое.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Правительство области и надзорные органы информируют, что все предприятия у нас работают в рамках регламентов, в строгом соответствии с технологическими картами, - подчеркивает член регионального штаба Общероссийского народного фронта, кандидат биологических наук Андрей Егоров. - Между тем уже на протяжении четырех лет общий объем выбросов в атмосферный воздух увеличивается, по данным Росгидромета, на десять-четырнадцать процентов в год. Валовые загрязнения за два года выросли на сто тысяч тонн. При этом доля автомобильного и железнодорожного транспорта в объеме выбросов упала с 13,5 до 3,8 процента: парк обновляется, перевозчики переходят на газомоторное топливо. И в городе не первый год продолжается снос частного сектора. Что же получается, жильцы оставшихся домов построили там по второй печке? Вряд ли, ведь среднегодовая температура в регионе повысилась на 0,3 градуса. Так откуда же берется повышенное загрязнение?

- Поток жалоб от населения не кончается. Привлеченные к ответственности предприятия через год или два проверяем повторно - на предмет устранения нарушений, и в случае необходимости обращаемся в суд. При этом единственные сведения, которыми мы регулярно обмениваемся с Роспотребнадзором и Росгидрометом, - наличие в воздухе взвесей загрязняющих веществ в период НМУ. Тогда и запрашиваем протоколы и информацию о мерах, принимаемых крупными предприятиями для снижения выбросов в атмосферу. Но сведений о том, какое из них явилось источником загрязнения, у нас нет, - пояснил помощник кемеровского межрайонного природоохранного прокурора Иван Шебалин.

Между тем прокуратура недавно обнаружила в Кировском районе областного центра небольшой сталелитейный цех по выпуску крышек для канализационных люков, который работал без санитарно-защитной зоны и программ экологического контроля. А после сюжета местного телевидения прокуроры нагрянули в деревню Мозжуха, где объект предпринимательства засыпает соседние дворы угольной пылью.

- Словом, тушим там, где уже полыхает, точечно. Да только заявительный принцип не позволяет решать проблему в целом и действовать на опережение, - констатировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Ижмулкина.

Крупный бизнес тем временем настаивает: природопользователи, подконтрольные Росприроднадзору, вовремя отчитываются о выбросах в атмосферу. Не то что малые и средние. Возможно, многие из них с источниками третьего-четвертого классов опасности не встают на учет. При этом опытные эксперты уверены: доля субъектов МСП в общем объеме выбросов все же незначительна.

Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
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Так или иначе, но все понимают: для начала необходимы инвентаризация каждого неучтенного источника (включая те, что образовались после распада крупных предприятий на ООО), диагностика и мониторинг, прогнозирование "воздушной" ситуации на день вперед. За этим должна последовать трансформация производственных объектов, чтобы нивелировать источники выбросов. Видимо, не обойтись и без пересмотра законодательства.

К слову, с марта 2022 года в стране изменится порядок инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Организации теперь будут отчитываться по каждому источнику отдельно. Для каждого из них, работающих в предпороговом режиме, установлены нормы допустимого воздействия на окружающую среду. А воздействие предприятия в целом уже не рассматривается.

- Итог таков: по отдельности все в норме, а о суммарных выбросах ничего не известно. Цифры из одних отчетов не сходятся с цифрами из других, - подчеркивает Андрей Егоров.

Проблема еще и в том, что никто толком не учитывает негативный вклад котельных и теплостанций, которые используют некачественный уголь, как и не изучает влияние на атмосферу тлеющих полигонов ТКО. Не говоря уже о мусорных контейнерах. Последних, по сведениям областного управления МЧС, в муниципалитетах за год сгорает по 1200 штук.

Между тем

- Один из элементов программы "Чистый воздух", в которую стремятся войти власти Кемерова, - составление сводного тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) по городу. Пока же за крупными предприятиями наблюдает Росприроднадзор, за средними и малыми - областное минприроды. А вклад объектов, которые не подлежат учету (частный сектор, транспорт и так далее) вообще нигде в Кузбассе, кроме Новокузнецка, во внимание не берут, - отмечает Дмитрий Мещеряков.

Кто-то из экологов вспомнил: сводный том ПДВ по Кемерову существовал до 2008 года. Впрочем, программа - не панацея. Общественники уверены, что при любом раскладе атмосферный воздух областного центра должна тщательно и комплексно исследовать независимая аккредитованная научная организация.

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