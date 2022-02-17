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17.02.2022 10:30
Рубрика: Власть

Как решить проблему с теплоснабжением алтайского курорта

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 36(8684)
Правительство Алтайского края приступило к реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению надежности системы теплоснабжения Ярового, где из-за частых аварий на единственной ТЭЦ в 2019-2021 годах действовал режим ЧС, а сейчас - режим повышенной готовности.

Нынешний зимний отопительный сезон в очередной раз показал, что старая система отопления города походит на пресловутый тришкин кафтан, она устарела и физически, и морально. Как стало известно "РГ", правительство региона поставило задачу сформировать новую систему теплоснабжения, а пока усилия будут направлены на поддержание надежного жизнеобеспечения с помощью имеющихся мощностей.

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Здесь есть несколько вариантов. Первый - строительство крупной современной водогрейной котельной мощностью 100 мегаватт. Это позволит установить тариф на тепло, соответствующий среднему по краю (3400-3600 рублей за гигакалорию). Второй вариант - глубокая модернизация ТЭЦ: менять турбины и котлы. Cтанция была спроектирована под топливо из Казахстана с иными характеристиками, поэтому сейчас на ТЭЦ экспериментируют с разными марками слабоспекающегося угля, поставляемого из Кузбасса, выбирая подходящие. Третий вариант - ставка на газ. То есть либо новая водогрейная котельная, работающая на газе, либо переделка имеющихся котлов ТЭЦ под газ. Напомним, что власти Алтайского края заключили соглашение с "Газпромом" о том, что предположительно до конца 2025 года будут проложены газовые магистрали до Славгорода и Рубцовска. А от Славгорода до Ярового рукой подать - порядка десяти километров.

Чтобы определить самый оптимальный для Ярового вариант, в конце прошлого года краевое правительство совместно с муниципалитетом разработало техническое задание для подготовки и разработки проектными организациями технико-экономического обоснования одного из трех вариантов (не исключено, что проектировщики предложат свой, альтернативный вариант). В начале 2022 года был проведен конкурс, который выиграла проектная организация из Новосибирска. Сейчас вместе со специалистами Барнаульского котельного завода и краевых проектных организаций они и разрабатывают ТЭО одновременно с техзаданием для проведения проектных работ.

В середине лета нынешнего года будет выбрана организация, которая по одному из вариантов в течение года подготовит необходимый проект. Далее - госэкспертиза, строительные и монтажные работы, которые продлятся два года. По мнению экспертов, пока наиболее привлекательным представляется вариант с использованием газа. Все-таки Яровое с его целебными озерами позиционируется прежде всего как город-курорт, для которого важна экология. О возрождении серьезного промышленного потенциала города говорить рано, хотя у правительства региона есть планы по созданию технопарка.

Таким образом, к концу 2025 года Яровое должен получить новый теплоисточник и новые теплосети. А до тех пор предстоит обеспечить надежное теплоснабжение города, для чего нужно прежде всего установить на ТЭЦ новый резервный котел. Сейчас на станции работают три котла, а в период сильных морозов задействованы все. Новый котел планируется установить в первом квартале 2023 года. Для этого потребуется 300-350 миллионов рублей.

Прямая речь

Александр Климин, заместитель председателя правительства Алтайского края:

- Пришло время строить в Яровом новый теплоисточник и глубоко модернизировать тепловые сети. Действующая ТЭЦ убыточна. Она создавалась под нужды "Алтайхимпрома" - огромного промышленного предприятия советских времен. Отопление города и выработка электроэнергии были сопутствующими задачами. Сейчас такого крупного потребителя нет, и станцию приходится постоянно дотировать из бюджета края либо муниципалитета. К сожалению, эти большие дотации не приводят к улучшению технического состояния ТЭЦ, поэтому надо решать вопрос о новой перспективной схеме теплоснабжения.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Отопительный сезон в России

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