Омская область в полтора раза перевыполнила план по числу самозанятых, достигнув целевого показателя 2024 года. Этот статус получили уже более 45 тысяч омичей, которые в 2021-м заплатили в региональный бюджет свыше девяноста миллионов рублей налогов.

Власти уверены, что вывести из теневого сектора такое число предпринимателей в период ограничительных мер, связанных с пандемией, помог удобный налоговый режим, а также меры господдержки.

- Самозанятым стали доступны спецпрограммы микрозаймов. Они пользуются имущественной поддержкой, льготными кредитами, различными инструментами продвижения. Получают бесплатную консультационную и юридическую помощь. Участвуют в образовательных программах, конкурсах и выставках, - перечисляет региональный министр экономики Анны Негодуйко. - В марте в Омске состоится Третий межрегиональный форум "Занят сам", который также поможет реализации нацпроекта.

Самозанятые омичи в основном трудятся в сфере транспортных услуг, в торговле, репетиторстве, производстве популярных товаров, а также в индустрии красоты. При этом многие учатся в школе социального предпринимательства. А в региональном бизнес-инкубаторе они составляют половину резидентов нового набора.

Всего бизнес-инкубатор принял четырнадцать новых резидентов. Еще полтора десятка предпринимателей взаимодействуют со структурой онлайн. Предпринимателям здесь удобно - центр города, полная техническая обеспеченность, пакет льгот. По словам директора учреждения Виктора Соболева, в 2021 году резиденты только на аренде сэкономили более трех миллионов рублей. Чтобы поднять свое дело, времени вполне достаточно: инкубационный период составляет три года.

Среди самозанятых много людей с основательным трудовым стажем. Например, Ольга Артюхина двадцать лет отработала в крупной государственной структуре. Но решила открыть свое дело, чтобы сосредоточиться на защите интересов предпринимателей, в том числе и в суде.

Анастасия Ешкова создает творческую студию "Диалог", продвигающую онлайн-проекты предпринимателей-женщин. Молодой ИТ-специалист Ольга Палушкина намерена разработать удобную и простую поисковую систему, дающую возможность студентам и аспирантам свободно ориентироваться в огромном образовательном пространстве. Этим она вместе с однокурсниками начала заниматься еще в вузе.

Стать резидентом инкубатора непросто. Сергей Жучков, например, прошел конкурс только с третьего раза. Правда, время зря не терял.

- Мое хобби уверенно переросло в предпринимательство, - говорит он. - Я сделал ставку на оригинальное снаряжение для охотников. Промышленность выпускает универсальные чехлы и кофры для стрелкового оружия, но оно постоянно совершенствуется, а подходящее снаряжение и аксессуары найти сложно. Я решил восполнить этот пробел, разработал линейку из сорока видов изделий, открыл мастерскую. Отправляю заказы в разные уголки страны, собираюсь искать клиентов в ближнем зарубежье. В омском центре "Мой бизнес" мне обещают в этом помочь.

Предприниматель признает, что если дело пойдет так, как он планирует, то ему придется собирать команду и отказываться от статуса самозанятого.

Тем временем

Бизнес-инкубатор помогает региональному минтруда проводить среди предпринимателей конкурс на получение грантов в сумме 250 тысяч рублей. В 2021-м эксперты помогли оформить почти 300 бизнес-планов. В этом году сотрудничество продолжится.