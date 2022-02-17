Под Новосибирском многодетная мать погибла, спасая детей из огня

СК начал проверку по факту гибели многодетной женщины при пожаре в городе Обь Новосибирской области.

Частный двухквартирный дом на улице Байдукова загорелся вечером 16 февраля. В этот момент в нем находилась 42-летняя хозяйка и ее четверо детей. Первым огонь заметил старший 17-летний сын. Вместе с матерью он помог выбраться из дома 11-летнему брату и двум сестрам 8 и 4 лет. Однако сама женщина спастись не смогла - огонь отрезал ей выход на улицу.

Прибывшие пожарные вытащили многодетную мать из горящего дома и передали медикам скорой помощи. Но было уже поздно.

- По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание электропроводки, - сообщает СУ КР по Новосибирской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.