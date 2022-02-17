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17.02.2022 12:43
Рубрика: Власть

Под Новосибирском строят дорогу в рамках проекта Академгородок 2.0

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В 2023 году в Новосибирской области введут в эксплуатацию второй этап автодороги Барышево - Орловка - Кольцово, который позволит вывести с улиц наукограда транзитный транспорт и обеспечит транспортную доступность мегасайнс установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) - к тому времени она должна быть подготовлена к работе.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников, проводя выездное совещание на стройплощадке автодороги, подчеркнул, что это первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках проекта "Академгородок 2.0". Проект разработан губернатором и правительством Новосибирской области в 2018 году по поручению президента РФ.

Фото: Татьяна Кравченко
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Мэр наукограда Николай Красников отметил, что благодаря новой трассе нагрузка на улично-дорожную сеть Кольцово снизится практически вдвое. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, с завершением второго этапа автодороги транзитный трафик в наукограде сократится на 4,5-5 тысяч автомобилей в сутки, а в перспективе - до восьми тысяч. Глава министерства Анатолий Костылевский уточнил, что общая протяженность дороги составит 995 метров. Это будет двухполосное шоссе с асфальтобетонном покрытием, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением.

Строительство идет строго по графику. Как сообщил гендиректор компании-подрядчика Сергей Арапов, проведены все подготовительные работы, выполнен перенос сетей электроснабжения, идет обустройство водопровода, канализации. Готовы площадки под устройство опор, забито 60 из 70 свай для эстакадной части. Сейчас проводится бетонированию ростверка и стоек опор. Планируется, что в этом году на объекте завершат устанавливать опоры, смонтируют железобетонные балки пролетных строений, а также подготовят объект к укладке дорожного полотна.

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