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17.02.2022 21:00
Рубрика: Происшествия

Председатель СКР выслушал людей, недовольных его подчиненными

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. Кроме руководителя СКР и его заместителей в таких мероприятиях всегда принимают участие еще и руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, из-за которых люди жалуются главе ведомства.

Первым был на приеме житель Омской области. У него летом 2020 года отец вышел из дома и пропал. Следствие неоднократно приостанавливалось, а на протяжении полугода человека вообще не искали.

Фото: Getty Images
Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей

Отчитываться пришлось руководителю СК по Омской области. Тот сказал, что они ищут, "проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия". Бастрыкин раскритиковал подчиненных и установил срок для доклада о проведенной работе. И попросил проверить, как шла работа по делу.

Житель столицы, потерявший новорожденного ребенка и супругу, пожаловался на волокиту следователей подмосковного Ступина. Те должны были разобраться с гибелью жены и ребенка. Жену, когда начались схватки, оперировали в Ступинской горбольнице. Ребенок появился на свет живым, но умер через несколько недель, а мать после операции впала в кому и скончалась. Овдовевший и потерявший ребенка супруг попросил Бастрыкина установить виновных. Глава СК указал на волокиту и подчеркнул, что подобное отношение к работе недопустимо. Он выразил соболезнование пострадавшему и поручил передать материалы дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат.

В таких мероприятиях всегда участвуют руководители и сотрудники, на дела которых жалуются люди

Следующими на приеме были участники долевого строительства ЖК "На Магистральной" из Краснодара. Эти люди уже были на приеме. Застройщиком - руководством ООО "СК Мегаполис" - были похищены деньги дольщиков - больше 300 млн рублей. Общее число обманутых дольщиков - более 600 человек. Строительство жилого комплекса не завершено.

Руководитель СК по Краснодарскому краю доложил главе ведомства, что дело о мошенничестве сейчас рассматривается в суде. А они расследовали дело о халатности сотрудников департамента по надзору в строительной сфере администрации края, которые плохо следили за ситуацией. И это дело уже в суде. По поручению главы ведомства местным СК организован мониторинг рассмотрения в суде заявления о снятии ареста с участка, где будет жилой дом. И сейчас никаких препятствий для строительства нет.

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