Спецназ с "Печенегами" уничтожил "вражескую базу" под Новосибирском

Бойцы спецназа Центрального военного округа на ночных учениях под Новосибирском уничтожили базу условного противника. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО, армейская тренировка проходила на полигоне "Шилово". В учениях приняли участие триста военнослужащих и двадцать единиц спецтехники.

По условиям учений, спецназу в полной экипировке предстояло скрытно десантироваться с вертолетов Ми-8АМТШ при помощи парашютных систем "Арбалет-2". Винтокрылые машины в этот момент находились на высоте около тысячи метров. Затем бойцы совершили трехкилометровый марш-бросок в зону выполнения основных задач.

Бесшумно проникнув на территорию базы условного противника, спецназовцы провели минирование важных объектов и техники неприятеля. Отойдя на безопасное расстояние, они осуществили дистанционный подрыв зарядов, после чего уничтожили рассеянные силы врага из стрелкового оружия: автоматов АК-12 и пулеметов "Печенег".