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17.02.2022 19:43
Рубрика: Экономика

В Красноярске осваивают суда на электротяге

Текст: Алексей Бондарев ( "Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Предстоящим летом на набережной Дивногорска откроется обновленный причал для пассажирских речных судов. И тогда же в регион придет первое прогулочное судно на электротяге на 130 мест - оно будет курсировать между этим городом и Красноярском.

- Для нас Дивногорск - туристический порт, который поможет интенсивно использовать возможности Енисея. Этому будет способствовать открытие обновленного причала и появление комфортабельных судов на электротяге. Первое такое судно уже в пути. Таким образом, в город можно будет доехать как электричкой или автобусом, так и речным транспортом, - рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Сейчас в Дивногорске создается зарядная станция для судов с электродвигателями. Она станет частью многофункционального объекта придорожного сервиса "Торговый порт". "Порт" включает в себя также торговые ряды и места для отдыха. Вместе с тем он входит в единую туристско-рекреационную зону со строящейся видовой площадкой Красноярской ГЭС.

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