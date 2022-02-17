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17.02.2022 19:40
Рубрика: Власть

В Кузбассе медикам первичного звена предоставят квартиры

Текст: Юлия Потапова ( "Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
В Кемеровской области работникам государственного первичного звена здравоохранения выделят служебное жилье с правом оформления в собственность.

Соответствующий документ, учитывая поручение президента России, принял местный парламент. Теперь на служебные квартиры могут претендовать не имеющие собственного жилья люди, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и трудятся в службе скорой помощи.

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Обязательное условие: терапевт, педиатр или врач общей практики должен работать не менее чем на ставку полный рабочий день. При этом не только он, но и члены его семьи не должны иметь своей квартиры ни в собственности, ни по соцнайму. Ее предоставят на той территории, где находится больница, с которой медработник состоит в трудовых отношениях. А через десять лет эту недвижимость можно будет приватизировать.

Уже сейчас муниципалитеты готовы передать в специализированный жилищный фонд региона 22 квартиры. Кроме того, по новому закону медработники могут получить поддержку на строительство дома.

В регионах Власть Право Жилищное право Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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