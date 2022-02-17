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17.02.2022 12:06
Рубрика: Общество

В Кузбассе онкологи удалили у пациентки гигантскую опухоль с волосами

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Новокузнецкие врачи-онкологи успешно прооперировали молодую пациентку с огромной опухолью малого таза.

Фото: iStock
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Гигантское новообразование у 30-летней жительницы Кузбасса обнаружили совершенно случайно - во время обычного гинекологического осмотра. Пациентка рассказала, что ее абсолютно ничего не беспокоило. Разве что иногда температура поднималась до 37 градусов и периодически случались проблемы со стулом.

Гинеколог направил пациентку на консультацию в новокузнецкий филиал Кузбасского клинического онкологического диспансера. А уже спустя пять дней ей делали операцию.

- Новообразование размером 20 на 22 см оказалось дермоидной кистой - доброкачественной опухолью с включениями волос и продуктами сальных желез, - сообщает Онкологическая служба Кузбасса. - Объем ее содержимого превышал 500 миллилитров.

По словам онкологов, киста была очень плотно зафиксирована в малом тазу за счет многочисленных спаек. Однако врачам удалось ювелирно ее удалить.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже скоро вернется к обычному образу жизни.

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