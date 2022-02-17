В Кузбассе в массовом ДТП погибли четыре человека и еще трое пострадали

В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП, в результате которых погибли четыре человека, трое получили травмы. Столкновения произошли в одном месте с разницей в несколько минут.

Массовая авария случилась сегодня около 06.30 в Кемеровском муниципальном округе. На 298-м километре автотрассы Р255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "МАЗ" с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на "Газель", а затем на Mitsubishi Outlander, ехавшие в попутном направлении с грузовиком. Водитель и два пассажира отечественного авто скончались на месте происшествия, водитель и пассажир "Газели" получили травмы различной степени тяжести. А через несколько минут автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с "Газелью", участвовавшей в предыдущем ДТП. В результате водитель иномарки скончался, его пассажир был травмирован.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативные группы ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу и ГУ МВД России по региону.

- Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.