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17.02.2022 08:22
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе в массовом ДТП погибли четыре человека и еще трое пострадали

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП, в результате которых погибли четыре человека, трое получили травмы. Столкновения произошли в одном месте с разницей в несколько минут.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
В Челябинске в ДТП со "скорой" пострадали три человека

Массовая авария случилась сегодня около 06.30 в Кемеровском муниципальном округе. На 298-м километре автотрассы Р255 "Сибирь" столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "МАЗ" с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на "Газель", а затем на Mitsubishi Outlander, ехавшие в попутном направлении с грузовиком. Водитель и два пассажира отечественного авто скончались на месте происшествия, водитель и пассажир "Газели" получили травмы различной степени тяжести. А через несколько минут автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с "Газелью", участвовавшей в предыдущем ДТП. В результате водитель иномарки скончался, его пассажир был травмирован.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативные группы ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу и ГУ МВД России по региону.

- Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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