За год омичи отдали виртуальным мошенникам 250 миллионов рублей

По данным УМВД, ежедневно мошенники разными способами похищают у омичей миллионы рублей. В ход идут поддельные удостоверения работников ЖКХ, пенсионного фонда. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, промышляют в соцсетях, создают сайты-двойники. Как же защититься от телефонных и виртуальных грабителей?

Сегодня ни дня не обходится без новостей о виртуальных мошенниках, которые благодаря интернету становятся все более изобретательными и наглыми. Пожилая омичка доверилась в соцсетях "подруге" и потеряла более 150 тысяч рублей. Ее землячка, поверив липовым банкирам, перевела на "безопасные" счета более миллиона рублей. Еще одной сибирячке прислал письмо, а потом дорогой подарок "знаменитый британский актер". От такого внимания гражданка совсем потеряла голову и опомнилась, когда лишилась почти пяти миллионов рублей.

В Сети немало других крючков, цепляющих неопытных вкладчиков.

- Я наткнулась в интернете на предложение о заработке на фондовой бирже, заполнила анкету участника. Позвонивший брокер наобещал золотые горы. Помог установить на телефоне программу для подсчета прибыли, - рассказала омская пенсионерка. - Звонил постоянно. Был так убедителен, что на указанный счет я сначала отправила все сбережения. Потом кредитные деньги. Когда сумма займов составила 915 000 рублей, он начал настаивать на продаже дома. Только тогда я заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Чаще всего на удочку виртуальных аферистов попадают пожилые женщины, а число пострадавших растет.

- За последний год в Омской области зарегистрировано 6994 преступления с использованием интернета. Это на два процента больше, чем год назад, - сообщила корреспонденту "РГ" начальник отдела по расследованию преступлений в сфере ИТ СУ ОМВД по городу Омску Людмила Захарова. - Почти восемьдесят процентов махинаций - это посягательства на собственность граждан.

По словам специалистов, рост онлайн-краж подстегнула пандемия. В режиме самоизоляции люди стали активнее переходить на бесконтактные платежи. Пиковый рост афер данного характера - семьдесят процентов - наблюдался в 2019 году, а в 2020-м он составил сорок процентов. Сейчас ситуация стабилизируется, однако остается тревожной. В феврале омские стражи порядка ежедневно фиксировали до двух десятков фактов дистанционных хищений денежных средств.

Так, сейчас каждое четвертое преступление совершается посредством сотовой связи или сети интернет. Став жертвами мошенников, омичи лишились свыше 250 миллионов рублей. И это только официальные данные.

Первое место в криминальном рейтинге занимают "черные банкиры". Как правило, они представляются работниками службы безопасности финансового учреждения. И сообщают, что сбережения клиента оказались закредитованы, но их еще можно можно спасти. Ошарашенные граждане выполняют рекомендации, сообщают пароли и коды. И теряют все.

Между тем, по словам полицейских, поймать виртуальных аферистов крайне сложно. Они пользуются разовыми сим-картами. Звонят из других городов, республик, в том числе из мест не столь отдаленных. Тянут время, чтобы замести следы.

Вдвое больше стало мошенников и в сфере продаж. Люди находят в интернете выгодные предложения, по телефону им сулят дополнительные скидки. Доверчивые покупатели заказывают билеты на самолет, автомобили, покрышки, шубы, украшения. И разоряются.

Злоумышленники уже научились штамповать фишинговые сайты - почти точные копии порталов, которым люди привыкли доверять. Отправляют своим жертвам ссылки. А те, не подозревая о подлоге, идут по ним, вводят секретные данные. В январе предупреждение о необходимости защитить свой аккаунт получили даже пользователи сайта "Госуслуги".

"Внимание! Участились случаи мошенничества. Не сообщайте код и СМС никому. Сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию. Используйте дополнительные способы защиты ваших данных", - говорится в сообщении.

Омская полиция также напоминает гражданам о том, что ни сотрудники полиции, ни работники банковских организаций не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений.

- Подобные звонки должны насторожить. Единственно верное решение - прервать беседу. А если есть сомнения, перезвонить в банк или сходить туда самому, - говорит Людмила Захарова. - Крайне осторожно относитесь к предложениям быстрого заработка путем вложений на фондовом рынке. Дешевые интернет-покупки тоже следует делать на проверенных сайтах. Отдавать предпочтение оплате после доставки посылки. И прежде чем отдать деньги, проверять ее содержимое.

Кстати

В прошлом году в рамках профилактических мер в омских СМИ размещено 2 234 материала на тему дистанционных преступлений в Омской области. Населению роздано 605 938 соответствующих памяток. Руководителям предприятий по фактам совершения преступлений в отношении их работников направлено 1 460 писем.