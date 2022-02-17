АТОР: Туры на майские праздники подорожают на 30-50%

С 1 апреля стоимость зарубежных туров вырастет на 30-50%, так как закончатся акции раннего бронирования, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"С первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето после завершения акций увеличится минимум на 30%, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50%", - сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС.

При этом пока на первое место вырывается Египет. Но ситуация может измениться, и Турция выйдет на первое место. Ломидзе отметила, что сейчас туристы испытывают настроение близкого окончания пандемии и готовы бронировать туры за четыре месяца до выезда. "Это прорыв", - сказала она. Есть даже бронирования на сентябрь, хотя и единичные.

На внутренних направлениях, по ее словам, такого скачка цен не ожидается. Лидируют традиционно Краснодарский край, Крым, также хорошо продается Ставропольский край.