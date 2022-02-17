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17.02.2022,  
07:59
Текст:  Николай Грищенко

Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Корабли Каспийской флотилии покинули базу в Махачкале и Каспийске, и вышли в море для проведения командно-штабных учений. В маневрах участвуют около 20 корветов и судов обеспечения.

Главную ударную силу представляют - фрегат "Дагестан", а также корветы "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" и "Махачкала", которые несут крылатые ракеты "Калибр-НК".

Напомним, что 7 октября 2015 года корабли Каспийской флотилии нанесли ракетный удар по объектам боевиков в Сирии. Пролетев полторы тысячи километров, ракеты уничтожили оружейные заводы, узлы связи, склады боеприпасов и топлива террористов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения при развертывания и противоподводно-диверсионной обороны кораблей на рейде.

"Военные моряки Каспийской флотилии выполнят поиск мин с использованием контактных тралов и отработают их уничтожение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения", - отметили в военном ведомстве.

Фото: "Адмиралтейские верфи"
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После чего корветы Каспийской флотилии отработают плавание в едином походном ордере, отражение воздушного нападения и проведут учебный морской бой. Завершатся маневры практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

В военном ведомстве отметили, что учения в Каспийском море являются частью плановой подготовки российского ВМФ. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих.

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