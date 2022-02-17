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17.02.2022 14:55
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье убийцу сына-инвалида приговорили к 20 годам колонии

Текст: Михаил Сухарев

Ставропольский краевой суд вынес приговор по громкому делу об убийстве пьяным отцом шестилетнего сына в Пятигорске. Ребенок с инвалидностью не мог самостоятельно передвигаться, поэтому остался один с разбушевавшимся отцом, когда его мать и сестра сбежали на улицу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, мужчина регулярно избивал и малолетнюю дочь.

- Установлено, что житель Пятигорска в течение длительного времени злоупотреблял алкоголем, а также наркотическими средствами. Находясь в состоянии опьянения, он становился агрессивным и учинял скандалы как со своей супругой, так и с малолетней дочерью, которые вынуждены были уходить из дома и ночевать у родственников и знакомых. В ходе скандалов мужчина наносил дочери удары руками и ногами, а также оскорблял ее, - говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.

В январе 2021 года из-за неадекватного поведения мужчины, его жена с дочерью оказались на улице. В какой-то момент преступник схватил нож и ударил им в шею шестилетнего сына-инвалида. Ребенок погиб на месте. Мужчину арестовали прибывшие на место полицейские.

В суде преступник не признал вину в убийстве, но коллегия присяжных рассмотрев предоставленные доказательства пришла к выводу о вине подсудимого по статьям УК РФ "Убийство малолетнего", "Незаконное хранение наркотических средств" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". В результате мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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