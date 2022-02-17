В Ингушетии будут судить опекуншу, издевавшуюся над детьми

В Ингушетии пойдет под суд 60-летняя жительница Карабулака за систематические издевательства над собственными племянницами, опекуном которых она являлась. Об этом "РГ" сообщили в республиканской прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, женщина обвиняется по статьям УК РФ - "Причинение физических страданий несовершеннолетним, путем систематического нанесения побоев, заведомо для виновного находящихся в материальной или иной зависимости от виновного" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".

По версии следствия, являясь опекуном своих двух племянниц 11 и 13 лет, обвиняемая систематически их избивала в течение двух месяцев. При этом старшему ребенку причинен вред здоровью средней тяжести.

В том, что происходило в этой семье, предстоит разобраться надзорным органам. Уголовное дело уже направлено в Карабулакский районный суд.

Кроме того, по представлению прокурора главе администрации г. Карабулака органом опеки и попечительства опекунство женщины над детьми отменено.