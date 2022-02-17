В КЧР семья из семи человек отравилась угарным газом

В Карачаево-Черкесии семья из семи человек, среди которых трое несовершеннолетних детей, отравилась угарным газом. Прокуратура начала проверку инцидента.

Как сообщает прокуратура КЧР, происшествие случилось в ауле Кызыл-Юрт Хабезского района. Из-за неисправности газового оборудования произошла утечка газа в одном из частных домов.

"Пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сообщает ведомство.

Работниками прокуратуры Хабезского района будут выяснены все обстоятельства ЧП и дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.