В КЧР туриста из Москвы зарезали из-за скандала в придорожном туалете

В Карачаево-Черкесии турист из Москвы погиб от ножевого ранения во время драки из-за придорожного туалета. Личность убийцы - местного жителя - установлена, и он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба СК региона, преступление произошло 16 февраля. Группа жителей Москвы на автомашине Ford Transit, двигаясь по направлению к курортному поселку Архыз, остановилась на санитарную остановку рядом со станицей Кардоникская.

В это время к ним подъехал легковой автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у туристов них произошел словесный конфликт и драка. 34-летний житель станицы Сторожевой выхватил нож и ударил потерпевшего в живот, от полученного ранения мужчина скончался на пути в больницу.

"Сотрудниками следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.