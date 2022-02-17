В КЧР туриста из Москвы зарезали из-за скандала в придорожном туалете

Новости

Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии 14:07
АТОР: Туры на майские праздники подорожают на 30-50% 14:00
Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн 14:00
Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент 13:18
Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности 13:17
Курс доллара вырос на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 14:43
Рубрика: Происшествия

В КЧР туриста из Москвы зарезали из-за скандала в придорожном туалете

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии турист из Москвы погиб от ножевого ранения во время драки из-за придорожного туалета. Личность убийцы - местного жителя - установлена, и он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба СК региона, преступление произошло 16 февраля. Группа жителей Москвы на автомашине Ford Transit, двигаясь по направлению к курортному поселку Архыз, остановилась на санитарную остановку рядом со станицей Кардоникская.

В это время к ним подъехал легковой автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у туристов них произошел словесный конфликт и драка. 34-летний житель станицы Сторожевой выхватил нож и ударил потерпевшего в живот, от полученного ранения мужчина скончался на пути в больницу.

"Сотрудниками следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.

Двух дагестанских полицейских уволили за драку
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды