101-летняя петербурженка вылечилась от коронавируса

В Петербурге врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина спасли 101-летнюю пациентку с коронавирусом.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, в учреждение пенсионерка потупила 23 января. Ее состояние было тяжелым, поэтому изначально она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Дыхательная недостаточность, возникшая на фоне коронавируса, усложнялась сердечно-сосудистыми заболеваниями. За четыре дня врачи смогли стабилизировать состояние пациентки и перевели ее в общую палату.

Лечение было продолжено, доктора подобрали пенсионерке противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию и смогли победить коварную болезнь. В итоге пожилая женщина выздоровела, и после получения отрицательного ПЦР ее выписали.