Браконьеры приносят стране ущерб более 20 миллиардов рублей в год

Почти 800 килограммов рыбы, занесенной в Красную книгу, - сибирского осетра и муксуна - изъяли у браконьеров в акватории Обской губы на Ямале. Ущерб, нанесенный природе, составил 2,7 миллиона рублей.

В это же время в Мурманске прикрыли подпольный цех по переработке камчатского краба, добытого браконьерами. Арестованы брикеты с мясом на 110 килограммов и 100 комплектов конечностей. Эти сводки всего нескольких дней. В стране ежедневно заводят десятки уголовных дел. Есть деревни, где живут потомственные "черные охотники и рыболовы". Ущерб от деятельности браконьеров, по оценкам Минприроды России, превышает 20 миллиардов рублей в год.

Одна из причин - некому охранять охотничьи угодья. Вот для примера Свердловская область:18 миллионов гектаров леса охраняют 38 инспекторов вместо 224 по нормативам. То есть на каждого приходится площадь такого государства, как Бруней, или половина Кипра. "Охочусь больше 15 лет, егеря встретил только раз", - откровенничал со мной браконьер Николай из Свердловской области. А инспекторов, похоже, ни разу. Трудно заполнить их штат. Зарплата невелика по всей стране. В Свердловской области, например, инспекторы получают 30-35 тысяч. К слову, это один из пяти регионов страны, где недавно приняли решение вооружить их карабинами.

"Три года назад браконьер убил одного из наших лучших сотрудников, когда он попытался выяснить, откуда у него рыба в промышленных масштабах, - говорит руководитель регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. - А год спустя пьяные браконьеры в лесу открыли огонь по бойцам СОБРа, сожгли машину охотинспекторов. Мы отчетливо поняли, что беспредельщиков в лесу может остановить только человек с оружием".

Кто сегодня браконьер - бедный деревенский житель, который идет промышлять в лес, чтобы прокормить семью, или зажравшийся бизнесмен, или чиновник, который едет в лес, как барин, за порцией адреналина? Как говорит Александр Кузнецов, не тот и не другой. Среднестатистический браконьер - крепко стоящий на ногах середняк, у которого хорошая машина, снегоход, оружие с оптикой и приборами ночного видения. Он наглый, отлично знает, зачем идет в лес. Добычу, мясо или рыбу, сбывает сам, либо для этого действует группа.

Еще один их лик - "серые" охотники. Те, кто получает лицензию на добычу одного числа животных, а убивает в разы больше. Таков по сути и Николай. Только он себя браконьером не считает: "Просто я покупаю самую дешевую путевку - на "птичку". Стоит она 650 рублей. А стрелять могу кого и сколько захочу, лишь бы не узнали. Так большинство охотников и делает. Ведь путевка на косулю стоит 28 тысяч, на лося - 70. Так на эти деньги сколько мяса можно купить! А у косули и есть-то нечего, мяса с ведро нарежется".

В каждом регионе у браконьеров свои животные для добычи. Если на Урале это лось, косуля, кабан, соболь, то в Приморье, как отмечает доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Леонид Баскин, катастрофическая ситуация с кабаргой. Ее истребляют из-за мускуса, который вырабатывает брюшная железа. Его исторически используют в восточной медицине как стимулятор половой активности.

"Доказать факт браконьерства практически невозможно: берут только небольшую железу с мускусом. Вынести ее можно в кармане, никто же не будет проверять каждого выходящего из леса", - говорит Леонид Баскин.

Конечно, наказание за незаконную добычу животных немаленькое. На Среднем Урале за одного убитого лося придется заплатить 1,5 миллиона рублей. Предусмотрено и наказание до двух лет лишения свободы. Дело за малым - браконьеров надо поймать. Боятся ли они тех же егерей? "Да особо нет, - уверен Николай. - С ними они давно "вась-вась", то есть в сговоре. Убьют лося, с егерями делятся. Звонят, мол, приезжай туда-то. Принципиальных среди егерей мало. Но я их понимаю: зарплата-то невелика..."

Суд да дело

На этой неделе в Хабаровском крае и Волгоградской области вынесли решения по двум браконьерским группам. В Волгоградской области отправили в тюрьму банду браконьеров, промышлявших осетровыми. Шесть ее членов продавали рыбу и черную икру. Основные точки сбыта располагались в Москве и Подмосковье, куда деликатес доставляли на машинах с тайниками.

Цена за литр икры составляла 35-45 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъяли более 100 литров, а также 52 миллиона рублей. Суд приговорил членов банды к лишению свободы на срок от двух с половиной до пяти с половиной лет в исправительной колонии общего и строгого режима. В доход государства они должны выплатить 7,5 миллиона рублей. В Хабаровском крае утверждено обвинительное заключение по делу двух браконьеров, которые добывали осетровых. Рыбу они разделывали на берегу и извлекали икру. Часть туш выбрасывали. Соучастники переработали, засолили и упаковали икру в 353 пластиковых контейнера и вместе с частями калуги незаконно хранили для продажи. Однако покупателям деликатесы не достались - их изъяли сотрудники полиции. Ущерб государству оценен на сумму свыше 44 миллионов рублей. Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд.

Подготовили Роман Мерзляков, Юлия Гарднер