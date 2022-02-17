Дело "Зимней вишни": КС РФ разрешил замену судьи при избрании меры пресечения

Конституционный суд РФ позволил в исключительных случаях заменять судью при решении вопроса об избрании меры пресечения обвиняемому.

Несмотря на то, что статья 242 УПК РФ прямо указывает на необходимость нового разбирательства, если судья не имеет возможности продолжать работу, в чисто процедурных вопросах КС разрешил отступить от этого требования.

На предполагаемое нарушение статьи 47 Конституции РФ суду указал бывший глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, который проходит по делу о трагедии в торговом комплексе "Зимняя вишня" весной 2018 года. Тогда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, Мамонтов знал о нарушениях норм безопасности в ТК, но не принял необходимых мер, хотя обязан был в силу занимаемой должности. Также ему вменяется в вину растрата почти двух миллионов рублей. Материалы уголовного дела в отношении генерал-майора МЧС превышают двести томов.

Александр Мамонтов был задержан в марте 2018 года и с тех пор находится в СИЗО. Срок ареста сначала подозреваемого, а затем обвиняемого неоднократно продлевался. С момента, когда дело начал рассматривать Центральный районный суд Кемерова - одним и тем же судьей.

Однако в очередной раз, когда трехмесячный срок содержания под стражей истекал, решение пришлось принимать другому служителю Фемиды - судья по делу Мамонтова ушла на больничный. Срок продлили, однако подсудимый посчитал это нарушением закона, поскольку судье, который не рассматривает дело по существу, "неизвестны все обстоятельства по уголовному делу, которые подлежат исследованию, проверке, оценке и учету при решении вопроса о продлении подсудимому срока содержания под стражей".

По мнению заявителя, судебное разбирательство должно было начаться заново, положения статьи 242 УПК РФ не допускают в этом сомнений: "Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала". Однако КС постановил, что временная нетрудоспособность судьи не диктует необходимости поступать исключительно подобным образом. В противном случае - как в деле Мамонтова, к примеру - новое разбирательство повлечет за собой нарушение права граждан на доступ к правосудию в разумный срок, "а также к более длительному ограничению права подсудимого на свободу и личную неприкосновенность в случае дополнительного продления срока содержания под стражей на время повторного рассмотрения дела".

Кроме того, напомнил КС свою правовую позицию, неоднократно высказанную ранее, "решения, связанные с применением меры пресечения, и решения по существу уголовного дела имеют различную фактическую основу и различное предназначение", а потому данная ситуация не свидетельствует об отступлении от требования о неизменности состава суда.

- Избрание или продление меры пресечения не предполагает вторжения суда в существо вопросов, разрешаемых в силу прямого предписания статьи 299 УПК РФ при постановлении приговора, - поясняется в постановлении. - Процессуальная обособленность вопроса о мере пресечения от рассмотрения дела по существу подтверждается и наличием в уголовно-процессуальном законе института обжалования промежуточных судебных решений отдельно от итоговых.

На этих основаниях статья 242 УПК РФ, а также положения кодекса об изменении меры пресечения КС признал не противоречащими Конституции. Они не препятствуют "принять решение о продлении срока содержания под стражей, а также об отмене или изменении данной меры пресечения единолично иному судье того же суда по результатам изучения материалов уголовного дела, исследования в условиях устности и непосредственности представленных сторонами обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие оснований для применения данной меры пресечения".

Генерал-майор Мамонтов остается под стражей как минимум до 10 марта. Сегодня, 17 февраля, заседание суда было отложено. Очередное назначено на 22 февраля.