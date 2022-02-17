Корветы Балтийского флота вернулись из похода в Атлантику

Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил Атлантический поход. Корветы "Стойкий" и "Сообразительный" вернулись в пункт постоянного базирования - Балтийск.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корветы прошли более пяти тысяч морских миль, выполняя задачи в Балтийском и Северном морях и в акватории Атлантического океана.

Экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок, в том числе поиск, обнаружение и уничтожение подлодок условного противника. При этом использовались комплексы противолодочного вооружения и противолодочные вертолеты Ка-27.

На борту корветов находились подразделения морских пехотинцев, они отработали различные антитеррористические сценарии со стрельбами по морским мишеням из стрелкового оружия и гранатометов.

Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали артиллерийский бой, противовоздушную и противодиверсионную оборону кораблей. Они тренировались в нанесении ракетных ударов по отряду "вражеских" кораблей противокорабельными ракетными комплексами "Уран" с выполнением электронных пусков.

Поход начался 23 января и проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности. Корабли вернулись технически исправными. Отличившихся в дальнем походе военнослужащих поощрит командование флота.