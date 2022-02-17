Между Петербургом и Кронштадтом начнут ходить катамараны

Петербург и Кронштадт свяжут скоростные катамараны. Транспорт выйдет на линию в следующем году, сообщает Смольный.

Долгое время из Петербурга в Кронштадт можно было попасть только на автобусах, которые ходили от станции метро "Старая деревня". С прошлого года на линию вышли метеоры, за минувшее лето ими воспользовались около 23 тысяч человек.

Скоростные катамараны вводятся не вместо "Метеоров", а параллельно им. Всего на линию к 2024 году планируется выпустить шесть судов. Каждый катамаран рассчитан на 150 пассажиров.

В Смольном рассчитывают, что через три года число людей, которые добираются в Кронштадт и обратно водным транспортном, достигнет 200 тысяч человек.