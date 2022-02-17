Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильном ветре в ряде регионов России

Сразу в нескольких регионах России порывы ветра превысят 25 метров в секунду. Также прогнозируются сильные осадки. Ухудшение погодных условий связано с приближением активного циклона с запада. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

Как отметил главный синоптик России Роман Вильфанд, до опасных значений ветер усилится в Северо-Западном федеральном округе. В Санкт-Петербурге 17 февраля - осадки в смешанном виде - снег, мокрый снег, а иногда и дождь.

В Калининграде из-за ветра, порывы которого будут достигать ураганных значений (25 метров в секунду), могут возникнуть гидрологические проблемы: вероятен подъем воды.

Сильные осадки и ветер также ожидаются в Крыму. На Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика в ближайшие дни порывы ветра до 23 метров в секунду.