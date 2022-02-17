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17.02.2022 12:37
Рубрика: Экономика

Новые меры поддержки молодым семьям опробуют в шести регионах

Текст: Елена Манукиян
Минтруд разработал новые меры поддержки молодым семьям, которые стали частью пилотного проекта по сохранению репродуктивного здоровья граждан. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

"В этом году совместно с Минздравом и другими ведомствами мы запустили пилотный проект по сохранению репродуктивного здоровья граждан. В паспорте этого проекта есть блок, связанный с социально-экономической поддержкой семей с детьми", - сказала она.

Всего в пилоте примут участие шесть регионов - Архангельская, Калужская, Магаданская, Новгородская, Тульская области и Приморский край. Затем лучшие практики будут масштабированы на всю страну.

Так, в числе новых мер поддержки молодым семьям предусмотрено создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Это позволит не покупать дорогие коляски и кроватки, а брать их напрокат.

Кроме того, в перечень включены услуги социальной няни, которая будет помогать в присмотре и уходе за детьми нуждающимся семьям.

Фото: ОНФ Дагестана
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При рождении ребенка родителям будут дарить подарки, а при низком доходе - компенсировать оплату за услуги ЖКХ и в увеличенном размере возвращать оплату за детский сад в дополнение к тем скидкам, которые уже есть. Также будут созданы группы присмотра за детьми дошкольного возраста на базе образовательных организаций профессионального образования.

Эти обязательные меры поддержки могут быть расширены регионами. Так, например, Архангельская область добавила - единовременную денежную выплату, женщинам, которые родили первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а Тульская область ввела ежемесячную выплату на ребенка от 1,5 до 3 лет для женщин, не достигшим 25 лет.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Архангельская область ЦФО Калужская область ДФО Магаданская область СЗФО Новгородская область ЦФО Тульская область Декретные и пособия на ребенка

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