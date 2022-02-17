Почему пенсионера из Пинеги называют первым сноубордистом мира

Бывший кочегар из архангельского поселка Пинега сделал из подручных материалов сноуборд и в любые морозы выходит на фристайл - видеоролики с его виртуозными прыжками, крутыми виражами и отскоками от сосен на обычной фанерной доске собирают десятки тысяч просмотров в соцсетях.

Пинежские горы невысокие. Но 68-летний Павел Конев соорудил на карстовом ландшафте в нескольких километрах от Пинеги пятиметровый стартовый стол, расчистил между елок километровый извилистый спуск и... только ветер в ушах свистит.

Земляки называют его первым сноубордистом мира: хотя официально этот вид спорта зародился в Мичигане в 1965 году, пинежский самоучка начал кататься гораздо раньше - в 1960-м. Корреспондент "РГ" застал Павла Ильича как раз на горе:

- В школе у меня появились первые лыжи. Потом одна сломалась - валенок застрял в трамплине. Так как новые родители не покупали, я катался на одной лыже - очень неплохо. А потом сделал доску из фанеры. Вначале попроще, потом - посложнее. Теперь моя доска - почти как настоящий сноуборд.

Сноуборды Конев мастерит из березовой фанеры: вымачивает, загибает, кладет под пресс, сушит. Для креплений берет старую автомобильную резину, флотские ремни, а замочки на них запирает ключом от тумбочки.

- Что увидел - из того и сделал. Главное, чтобы руки были и соображение, - говорит фристайлер.

Прыжками "на фанере" он увлекся сорок лет назад, а сегодня за мастер-классом по фристайлу к нему приезжают даже из других регионов.

- А падения, травмы?

- Кто не падает, тот не совершенствуется. Травмы случались, я через них прошел. А все приемы по телевизору выучил, старался кататься так же, как спортсмены. Умение держать равновесие дали водные лыжи - я на них летом тренировался, гонял по реке Пинега за катером. Научился тогда делать много фигур, например, перешагивание через фал.

А недавно Павел Ильич получил посылку - один из ярких сноубордистов Южного Урала, член Федерации горнолыжного спорта России Вячеслав Зиновьев прислал Коневу сноуборд и все снаряжение. Сопроводил подарок посланием: "Как же вдохновляют такие люди!" Теперь фристайлер катается на двух досках.

- Я недавно сравнил: что заводская, что моя - скользят одинаково, - признается Павел Ильич. - Дело в том, что свою доску я покрыл эмалью и одновременно силиконом. Получился "тортик" - очень-очень скользкий. Ну вот, кажется, все рассказал - мне до дома еще шесть километров надо пройти, а уже темнеет, пора...

Кстати

До пенсии сноубордист Конев работал кочегаром. Пинежане также знают Павла Ильича как великолепного печника, во многих домах поселка тепло именно благодаря его работе.