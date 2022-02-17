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Рубрика: Происшествия

Полицейские под Калининградом поймали в море дайвера с янтарем

Текст: Светлана Песоцкая

38-летнего дайвера, незаконно добывавшего янтарь в Балтийском море, задержали полицейские в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Калининградской области, нарушителя обнаружили в ходе многочасового рейда по акватории участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы Светлогорского отдела. В километре от береговой линии они увидели моторную лодку, с которой дайвер добывал янтарь-сырец.

Для погружения под воду житель поселка Янтарный использовал легкое водолазное оборудование. На подвесной мотор его лодки была установлена водометная насадка, с помощью которой он размывал дно и затем собирал солнечный камень.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
У пассажира поезда Калининград-Москва таможня изъяла партию янтаря

У задержанного изъято более 900 граммов янтаря. Составлен протокол по административной статье "Самовольная добыча янтаря". Моторная лодка, водометные приспособления и сырец изъяты.

Как отметили в полиции, за предыдущий год в Калининградской области было составлено 34 аналогичных протокола, на самовольных добытчиков наложено штрафов на 3,5 миллиона рублей. Полиция возбудила также семь уголовных дел по статье "Самовольная добыча янтаря".

Наказание за самовольную добычу янтаря-сырца на первый раз предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Нарушители, задержанные повторно, привлекаются уже к уголовной ответственности, для них возможно лишение свободы на срок до двух лет и штраф до одного миллиона рублей.

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