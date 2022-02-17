Санитарные врачи назвали пять продуктов от зимней хандры

В конце зимы, когда организм ослаблен перепадами температуры и нехваткой солнечного света, особая роль уделяется питанию. Петербургские санитарные врачи составили топ-пять продуктов, которые помогут избавить от февральской хандры.

Как следует из памятки, подготовленной управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, первое место среди продуктов, которые дарят силы и позитивные эмоции, занимает мясо. В курице, говядине и свинине содержится тирозин, это аминокислота, которая повышает уровень дофамина, его называют одним из гормонов счастья, а также норадреналин, его относят к нейромедиаторам бодрствования. Кроме того, в мясе содержится В12, этот витамин помогает победить бессонницу.

Второе место составители рейтинга отдали бананам. В них содержится триптофан, аминокислота, способная в организме трансформироваться в еще один гормон счастья - серотонин. Он может снимать тревожность и повышать настроение, а содержащийся в бананах витамин В6, укрепляет нервную систему и помогает бороться с хронической усталостью.

Третье место в списке занял шоколад. В какао-бобах содержится фенилэтиламин, он влияет на выработку эндорфинов. Также в шоколаде присутствует магний, он укрепляет нервную систему помогает бороться со стрессом.

Но в региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что не весь шоколад одинаково полезный. Необходимые вещества есть лишь в горьком шоколаде, где содержится не менее 78 процентов какао-бобов. Польза кондитерских плиток и других шоколадосодержащих продуктах санитарными врачами неоднократно ставилась под сомнение.

Есть и неочевидные продукты, которые способны поднять настроение. Например, четвертое место в рейтинге заняла морская капуста, она помогает восполнить дефицит адреналина, он вырабатывается, когда в организме достаточно витаминов группы В. Санитарные врачи обращают внимание, что при нехватке адреналина человек может чувствовать хроническую усталость и ухудшение эмоционального фона. Регулярное употребление морской капусты, естественно, если она вам не противопоказана, позволяет решить эту проблему.

Замыкает рейтинг… каша. В ней также, как и в бананах, содержится триптофан. Больше всего его в овсянке и гречке. Также, как отмечают санитарные врачи, каши помогают регулировать сахар в крови, что влияет на уровень инсулина, он доставляет триптофан в мозг.

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