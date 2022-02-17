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Стала известна причина госпитализации Ивана Краско

Наше кино
    17.02.2022, 14:09
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Актер Иван Краско госпитализирован в один из петербургских госпиталей для реабилитации после микроинсульта и коронавируса. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на самого 91-летнего артиста.

В частности, Краско отметил, что в больницу лег по рекомендации друзей после того, как у него стало падать зрение. Артиста всесторонне обследуют, особое внимание врачи обращают на состояние сердца, сосудов, а для зрения Краско получает витамины в виде уколов, также ему назначен курс капельниц.

Лечения, которое предстоит пройти артисту, рассчитано на 21 день.

В последнее время актер жаловался на боли в ногах. В больнице на процедуры он ходит в разные кабинеты, в интервью Иван Краско отметил, что то, что врачи "заставляют шевелиться", идет ему на пользу. Свое состояние он охарактеризовал как хорошее. Как отмечает корреспондент издания, который общался с артистом, голос у Ивана Ивановича слабый, но бодрый.

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