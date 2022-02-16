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Перенесшего COVID-19 и инсульт Ивана Краско вновь госпитализировали

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    16.02.2022, 21:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Советский, российский актер Иван Краско вновь госпитализирован. Напомним, что ранее 91-летний артист переболел коронавирусом - еще в первую волну, а в прошлом году перенес инсульт.

Про очередную госпитализацию народного артиста РФ стало известно со слов его директора Вячеслава Смородина на ток-шоу "Пусть говорят".

Согласно репликам Смородина, Краско настолько плохо себя чувствует, что отказался от новой роли в театре. "На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком", - процитировал артиста директор.

Как уточнил Смородин, Иван Иванович находится в больнице уже некоторое время - на реабилитации после инсульта. "Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное - то хорошо, то плохо", - заметил Смородин в комментарии "СтарХиту".

Фото: kino-teatr.ru
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Иван Краско родился в 1930 году. В кино дебютировал в 1961-м - в военной драме "Балтийское небо". Снялся в фильмах и сериалах "Эскадрон гусар летучих", "Россия молодая", "Конец императора тайги", "Господин оформитель", "Улицы разбитых фонарей". Сын - актер Андрей Краско, умерший в Одессе в 2006 году на съемках сериала от сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.

Ранее СМИ массу места посвящали личной жизни пожилого актера, в частности - его разводу с 27-летней женой. При этом Краско сетовал, что жена не уделяет ему интимного внимания в требуемых объемах.

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