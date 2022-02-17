В Карелии региональный маткапитал стало можно тратить на газификацию дома

Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг приняли законопроект о расширении сферы применения регионального материнского капитала. Им можно будет воспользоваться при газификации собственного дома.

Сумма регионального материнского капитала - 105 тысяч рублей. Его получают семьи при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка.

Теперь у родителей есть возможность потратить данные средства на подключение собственного дома к газу. Это, как считают депутаты Законодательного собрания Карелии, позволит многодетной семье экономить на отоплении и горячей воде.