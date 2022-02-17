В Карелии женщина умерла от отравления суррогатным алкоголем

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти 38-летней жительницы города Кондопоги от отравления суррогатным алкоголем. Дело возбудили по статье 238 УК РФ - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщила пресс-служба ведомства, потерпевшая выпила спиртосодержащую жидкость в дачном поселке в Кондопожском районе. Ее госпитализировали с признаками пищевого отравления. Но спасти не смогли. Смерть наступила от острого отравления метиловым спиртом.

По данному уголовному делу сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество спиртосодержащей жидкости, установили и подозреваемого, который продал женщине смертельный напиток. В его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.