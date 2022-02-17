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17.02.2022 19:13
Рубрика: Экономика

В Мурманск морем доставили модуль для завода СПГ весом 12 тысяч тонн

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманск из китайского порта Тяньцзинь Северным морским путем привезли технологический модуль для проекта по газодобыче "Арктик СПГ 2" весом почти 12 тысяч тонн. Его доставило судно AUDAX ледового класса Arc7, сообщили в компании НОВАТЭК.

Рейс судна стал сверхпоздним. Обычно навигационный период на северном морском пути короткий: с июля по начало января. В нынешнем навигационном сезоне обстановка на трассах СМП стала сложнее. Летне-осенний навигационный период закончился в начале ноября 2021 года - значительно раньше, чем в предыдущие годы. На самых сложных участках пути в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях судно AUDAX из-за крупных габаритов приходилось сопровождать сразу двум ледоколам для расширения канала во льду.

В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка модуль будет установлен на основание гравитационного типа (ОГТ) для первой очереди "Арктик СПГ 2".

Напомним, этот проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 миллионов тонн и стабильного газового конденсата до 1,6 миллионов тонн в год. Его ресурсная база - Утреннее месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Первую линию предполагается запустить в 2023 году. Запуск второй и третьей линий намечен на 2024 и 2025 годы.

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