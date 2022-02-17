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17.02.2022 10:57
Рубрика: Происшествия

В Петербурге двое рыбаков провалились под лед, один погиб

Текст: Марина Ледяева

Ночью в акватории Финского залива у порта "Бронка" двое рыбаков провалились под лед. Очевидцы вытащили одного из них из воды, второй погиб, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили сообщение о том, что во время ночной рыбалки мужчины ушли под лед, около 01.00 17 февраля.

Рыбака, спасенного очевидцами, доставили в больницу с переохлаждением. Тело его товарища из воды достали сотрудники поисково-спасательной службы.

В ГУ МЧС добавили, что все произошло в 500 метрах от берега.

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