В Петербурге двое рыбаков провалились под лед, один погиб

Ночью в акватории Финского залива у порта "Бронка" двое рыбаков провалились под лед. Очевидцы вытащили одного из них из воды, второй погиб, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили сообщение о том, что во время ночной рыбалки мужчины ушли под лед, около 01.00 17 февраля.

Рыбака, спасенного очевидцами, доставили в больницу с переохлаждением. Тело его товарища из воды достали сотрудники поисково-спасательной службы.

В ГУ МЧС добавили, что все произошло в 500 метрах от берега.