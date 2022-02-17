В Петербурге на прохожую рухнул фасад завода "Красный треугольник"

В Петербурге на Обводном канале произошло обрушение фасада завода "Красный треугольник". Пострадала женщина, проходившая мимо, сообщили "РГ" в городском управлении МЧС.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Фрагменты стены упали на тротуар и проезжую часть с высоты четвертого этажа. Состояние пострадавшей женщины врачи оценивают как средне-тяжелое.

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения, передают в ведомстве. Сам завод "Красный треугольник" давно не функционирует, но корпуса предприятия признаны объектами культурного наследие. Сейчас часть зданий завода занимают арендаторы разных сфер деятельности от небольших производств, до квестов.

Но сам завод периодически попадает в сводки происшествий из-за пожаров и обрушений. Градозащитники неоднократно поднимали вопрос о полномасштабной реставрации "Красного треугольника" и об организации там какого-нибудь глобального выставочного пространства. Но инвестора, готового бы реализовать такой проект, пока не нашлось.

Со стороны Обводного канала заводские корпуса затянуты зеленой сеткой, которая вообще-то должна предотвратить падение фрагментов штукатурки или кирпича на тротуар. Но при нынешнем обрушении сетка существенной пользы не принесла.