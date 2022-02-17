В северной столице открыли новый киберполигон

На базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени профессора Бонч-Бруевича открылся Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона. Развертывание обучающих площадок по защите от актуальных киберугроз ведется в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". Центр в СПбГУТ стал второй опорной точкой проекта в Северной столице и шестой - в целом по стране.

Центры Национального киберполигона уже работают в Москве, на дальневосточном острове Русский, на федеральной территории "Сириус" и в Новосибирске, а также на базе университета ИТМО в Петербурге. По сути, они представляют собой современные компьютерные классы, где студенты получают доступ к платформе "Кибермир" и тем самым - возможность попасть в "виртуальную страну" с реалистичными цифровыми копиями инфраструктуры предприятий ключевых отраслей экономики страны. Это позволяет безопасно совершенствовать умение реагировать на компьютерные атаки, актуальные для той или иной отрасли.

- Студенты оттачивают навыки в условиях, которые повторяют IT-среду различных секторов экономики, - рассказал замглавы Минцифры России Александр Шойтов. - Это важное условие для формирования практических компетенций будущих IT-кадров. В наших планах - развернуть площадки для отработки навыков IT-специалистов во всех крупных технических вузах страны.

Но киберполигоны предназначены не только для тренировок студентов, но и повышения квалификации уже действующих специалистов. Это повысит уровень готовности к кибератакам органов государственной власти, а корпорациям и предприятиям позволит проводить тренировки штатных специалистов для отражения массовых и продвинутых атак без риска нарушения производственных процессов.

В "Кибермире" можно провести учения с участием нескольких команд, имитировать действия защитников или нападающих и даже организовывать уникальные командно-штабные и межотраслевые учения регионального и федерального масштаба на реальном отраслевом оборудовании. А для студентов платформа дает возможность получить практические навыки.

Сегодня дефицит кадров на рынке кибербезопасности оценивается в 20 тысяч специалистов в год

- На нашей площадке будущие специалисты по информационной безопасности смогут отработать критически важные навыки на практике, научатся отражать кибератаки, работать с современными средствами защиты информации, решать задачи как для предприятий, так и для отрасли и государства в целом, - подчеркнул ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.