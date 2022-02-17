В Петербурге ученикам 6 класса предложили признаться в преступлениях

В одной из школ Красносельского района Петербурга педагог-организатор провела среди учеников шестого класса тестирование. Среди обычных вопросов о хобби и количестве друзей, нужно было отвечать, когда и при каких обстоятельствах дети совершали преступления.

В частности, вопрос №39 был сформулирован так: "Преступление какого вида вы совершали: 1) корыстное; 2) корыстно-насильственное; 3) насильственное; 4) административное; 5) иное". Варианта, что ребенок вообще не совершал преступления, в вопросе теста не было. Также детям предстояло рассказать, о своих мотивах, когда они якобы совершали преступления, одни они были или действовали группой лиц.

После того, как кто-то из детей рассказал родителям о тестировании, педагог-организатор, проводившая опрос, собрала шестиклашек и на очень повышенных тонах стала требовать, чтобы ребенок, посмевший признаться родителям в том, что он заполнял тест, повинился перед педагогом. Также в адрес детей были озвучены крайне оскорбительные замечания. Кто-то из учеников записал "воспитательную беседу" на диктофон.

Запись беседы педагога с детьми утекла в соцсети. Аудио послушали в прокуратуре и начали проверку. Как сообщили в ведомстве, выясняется, как в школе соблюдались требования федерального законодательства и нормы профессиональной этики со стороны этого педагога-организатора. После окончания проверки в ведомстве будет принято процессуальное решение.

Как стало известно "РГ", свою проверку инициировала и администрация Красносельского района. Но на запрос редакции, касающейся хода проверочных мероприятий, районные чиновники пока не ответили.