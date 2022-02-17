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Рубрика: Культура

В Суворовском музее в Петербурге откроется выставка военной миниатюры

Текст: Марина Дашина (Санкт-Петербург)
В петербургском Суворовском музее 22 февраля начнет работу выставка "Танчики. Военная миниатюра из коллекции Александра Антонова".

На ней будет представлена наиболее интересная часть самого большого в мире собрания военной миниатюры, выполненной в масштабе 1:43. Александр и Владимир Антоновы собирали эту коллекцию более полувека. Она включает уникальные экземпляры - сделанные известными мастерами модели ручной работы и образцы, изготовленные ограниченным тиражом.

Посетители увидят изображения русской и советской военной техники, которая выпускалась серийно, была представлена лишь прототипами или только проектировалась. Свое место в витринах займут танки ("царь-танк" Лебединского, трехбашенный Т-28, пятибашенный Т-35), железнодорожная техника (бронепоезда, грузовики и бронемашины на железнодорожном ходу, железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин"), морские суда (торпедные катера, сверхмалая подводная лодка "Пиранья"), авиационная техника - вертолеты и самолеты, а также миниатюрные фигурки.

Одна из наиболее детализированных моделей на выставке - макет самолёта У-2, который содержит все детали, скрытые обшивкой, и работающие тяги с приводом на приборы управления в кабине.

Особое место на выставке занимают диорамы: "Ленинградцы в Испании" о гражданской войне в этой стране (1937 г.), "Воздух!!!" (лето 1941 г.), "Отступать некуда: позади - Москва" и другие.

Музеи Кремля приготовили новые выставки

Выставка посвящена Дню защитника Отечества, открытие в 14.00.

В Суворовском музее также хранится самая большая в России коллекция оловянной миниатюры, представленная в единственном в нашей стране Музее оловянного солдатика.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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