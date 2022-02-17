В Сыктывкаре приняли закон "О статусе столицы Республики Коми". На заседании регионального Государственного совета в четверг депутаты поддержали его большинством голосов. Прямую трансляцию заседания вел Госсовет.

Над законопроектом работали полгода. Заслушивали его на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Тогда были высказаны замечания. Касались они в основном финансирования. 15 декабря прошлого года документ приняли в первом чтении и отправили на доработку.

В принятом окончательно сегодня законе определяется понятие "статус" города Сыктывкара как столицы Республики Коми, раскрываются его функции и полномочия. Предусматривается и финансирование. Источников три: средства муниципального бюджета Сыктывкара, субсидии государственных и региональных программ, отчисления от налогов в бюджет Коми.

На заседании Госсовета отметили, что новый законопроект нужно дополнять программными мероприятиями.