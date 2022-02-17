Глава Адыгеи поставил задачи по развитию Энемского городского поселения

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам перспективного развития Энемского городского поселения с учетом создания в Тахтамукайском районе индустриального парка.

Глава республики отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для развития Энема. Для этого регион принимает активное участие в ряде госпрограмм на условиях софинансирования. Кроме того, выросли собственные доходы и консолидированный бюджет Энемского городского поселения. Все это позволяет увеличивать расходы на социальную сферу.

В частности, за последние несколько лет в Энеме были отремонтированы учреждения культуры, возведен ФОК, построены новый детсад, школа на 1100 мест, зал тяжелой атлетики. При помощи экс-президента республики мецената Хазрета Совмена была значительно модернизирована больница, сейчас функционирующая как ковидный госпиталь. На нынешний год запланировано начало строительства новой поликлиники.

В рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" в поселке ежегодно благоустраиваются дворовые и общественные территории. За пять лет отремонтировано 50 и построено 7 многоквартирных домов, из аварийного жилья переселены 78 семей, 487 земельных участков было выделено многодетным семьям.

Серьезное внимание уделяется вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктур, снижению энергодефицита. За последние несколько лет инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу Энемского городского поселения превысили 5 миллиардов рублей.

Глава Адыгеи назвал Энем одной из перспективных территорий, динамичное развитие которой связано с реализацией крупного проекта создания промышленного парка площадью 194 гектара с последующим расширением. Он будет находиться между поселками Энем и Яблоновским, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Выбор места размещения промпарка обусловлен высокой инвестиционной привлекательностью территории, расположением вблизи аэропорта, железнодорожного терминала разгрузки ст. Энем, а также в 136 километрах от морского порта в Новороссийске. Промышленный парк придаст существенный импульс росту экономики, появлению новых рабочих мест, привлечению инвестиций, формированию дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В связи с этим Кумпилов обратил внимание на важность принятия правильных стратегических решений, синхронизации работы региональных и муниципальных органов власти при реализации крупных проектов.

В числе актуальных задач названо дальнейшее развитие инфраструктуры. В 2020 году здесь началось строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Новобжегокай протяженностью более 5,2 километра с четырьмя полосами движения. В рамках проекта предусмотрено строительство пешеходного перехода протяженностью 157 метров. Он будет возведен в районе железнодорожного переезда. Завершить эту важную работу планируется в этом году - к 100-летнему юбилею республики.

"Энем входит в число активно развивающихся территорий. За последнее время нам удалось многое сделать для формирования здесь комфортной городской среды, однако впереди - еще много серьезных задач. Мы уже приступили к реализации масштабных проектов, которые создают основу для дальнейшего развития Энема как экономически сильной территории с удобными и комфортными условиями проживания для местных жителей. Способствует этому выгодное географическое положение, а точкой роста является промышленный парк. Важно, чтобы эти преимущества грамотно применялись на местном уровне. Кроме поддержки региона, федерального центра, у поселения есть много собственных ресурсов, которые необходимо максимально использовать для развития поселка", - отметил Кумпилов.