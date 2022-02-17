Курсанты Ушаковки начали проходить плавательную практику на судах "Атомфлота"

В эти дни в свой первый рейс на ледоколах отправится пятерка первопроходцев из Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. Сейчас ребята уже в Мурманске, где у них по плану медкомиссия, необходимый инструктаж и курсы для погружения в стратегию предприятия и отрасли. После чего их ждут на судах уникальной, единственной в своем роде, российской судоходной компании.

Четвертого февраля второкурсники факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, судомеханического факультета и Морского колледжа приняли участие в видеоконференции, организованной "Атомфлотом". Главная цель - знакомство с предприятием, моряками, которые в настоящий момент работают на ледоколах, спецификой и особенностями компании.

Не так давно у курсантов Ушаковки появилась возможность стать сотрудником "Атомфлота". В 2019 году вуз заключил договор, согласно которому будущие судоводители и судомеханики плавательную практику могут проходить на ледоколах предприятия. Отправку курсантов серьезно осложнила работа в условиях пандемии, но сейчас первые кадеты уже отправились за Северный полярный круг.

В Мурманске, перед отправкой на суда, ребята проходят все необходимые мероприятия: инструктаж, медкомиссию, техучебу.

"Пока в свой первые рейс на ледоколах ушли пять человек. Но "Атомфлот" планирует увеличить количество наших практикантов. У компании много преимуществ. Так, в случае если курсант начинает здесь работать, ему гарантированы не только следующие плавательные практики, но и трехлетний контракт уже после окончания учебы в университете. У "Атомфлота" привлекательные кадетские программы, программы карьерного роста, они касаются не только работы на судах, но и возможности в перспективе перейти в береговые подразделения. Причем найти здесь работу могут не только выпускники плавательных специальностей", - рассказал о перспективах сотрудничества вуза и "Атомфлота" проректор ГМУ имени адмдирала Ф. Ф. Ушакова Анастас Боран-Кешишян.

И еще одни из преимуществ, которые предоставляет компания своим сотрудникам, - это полный социальный пакет, все виды социального страхования, пенсионные отчисления и родной российский экипаж. Пока от курсантов поступило около 20 заявок на прохождение практики на ледоколах "Атомфлота". Конечно, здесь имеется своя специфика работы, с которой ребята знакомятся в теории в аудиториях вуза и на тренажерном оборудовании.

В 2018 году Ушаковка стала первым в Российской Федерации учебным заведением, получившим признание министерства транспорта в части реализации программ подготовки членов экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах. Более того, обучение судоводителей, судомехаников и электромехаников специфике эксплуатации морских судов в Арктике включено в основные профессиональные образовательные программы вуза. Активно ведется разработка по 10 новым направлениям подготовки, среди которых: системы бункеровки и топливоподготовки газомоторного топлива, подготовка судоводителей к плаванию в полярных водах, подготовка офицеров машинной команды к плаванию в полярных водах, подготовка членов экипажей судов по выживанию на море при низких температурах.

Ушаковка далеко не первый год интенсивно и целенаправленно расширяет образовательные и научные услуги, увеличивает объем и повышает актуальность исследований, обновляет тренажерное оборудование, не только закупая самые современные образцы, но и создавая уникальные собственные тренажерные и образовательные программы на базе современных информационных технологий. Так, в Институте повышения квалификации при ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова еще в 2016 году разработали и начали реализовывать программы подготовки моряков для судов, которые эксплуатируются в полярных водах. Сегодня это уже более 1000 человеко-подготовок.

А в скором будущем курсанты и выпускники вуза с берегов Южных морей встанут у штурвалов ледоколов на морях Северных.