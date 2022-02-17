На Дону началась бесплатная дезинфекция жилья переболевших COVID-19

В Ростовской области началась кампания по дезинфекции жилых помещений жителей региона, которые переболели COVID-19 или туберкулезом. Услуга оказывается бесплатно и проводится для исключения повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, работники дезинфекционной станции получают заявки на обработку жилья от районных поликлиник. Затем они по телефону получают согласие жильцов на проведение работ и определяют время прибытия бригады.

Специалисты станции проводят дезинфекцию в белых защитных комбинезонах, перчатках, респираторах и очках. Обработка поверхностей от вирусов проводится сертифицированным и безопасным для людей дезинфицирующим раствором.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.dezstanrostovdon.ru или в регистратуре по телефону 8(863) 310-97-86.

Кстати

По оперативным данным Роспотребнадзора в Ростовской области 17 февраля выявлено 4369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе COVID-19 болеет 64 тысячи человек. Коэффициент распространения инфекции - 1,3.