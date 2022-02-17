На Кубани пенсионер заказал убийство сына ради квартиры

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Красноармейского района Краснодарского края за подготовку убийства 39-летнего сына. По сообщению СУ СКР по региону, пенсионер планировал завладеть квартирой в Краснодаре и другим имуществом своего взрослого отпрыска, вступив в наследство.

Мужчина начал подыскивать исполнителя, таким образом, его действия вскоре попали в поле зрения правоохранителей. "Наемник", в роли которого выступил полицейский, согласился совершить убийство за вознаграждение в 500 тысяч рублей. Эту сумму фигурант должен был передать ему после вступления в наследство.

"Подозреваемый сообщил "исполнителю" адрес квартиры, в которой проживает его сын, и другие обстоятельства, а также передал хранившиеся у него запасные ключи от его двери, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Также он передал нож, который должен был стать орудием преступления и пять тысяч рублей в качестве аванса. Получив 15 февраля этого года информацию и подтверждающие материалы об убийстве, фигурант передал мужчине 10 тысяч рублей и предложил взять спиртное, чтобы отпраздновать завершение задуманного. На пути к продуктовому магазину в станице Новомышастовской Красноармейского района фигурант был задержан правоохранителями".

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.