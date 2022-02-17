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17.02.2022 18:28
Рубрика: Происшествия

Пластические хирурги изуродовали участницу конкурсов красоты из Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении двух врачей-хирургов. Их подозревают в оказании 43-летней жительнице Сочи платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, в одной из клиник краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как выяснилось, 3 декабря 2020 года сочинка обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара для выполнения операций по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша.

В тот же день пластические хирурги прооперировали пациентку, а на следующий день выписали из медицинского учреждения. В результате операции у пациентки впоследствии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

В Сети появились снимки пострадавшей, на которых видно, что из-за операции женщина даже не могла закрыть глаза, ей пришлось жить с ощущением тугой повязки. Ранее сочинка принимала участие в конкурсах красоты.

Фото: RicoSun TV/YouTube
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"Ни одна, ни другая клиника не принесли мне даже извинения за то, что их врачи изуродовали меня, - рассказала пострадавшая на своей странице в Instagram - Ни один из них не предложил мне за свой счет выполнить хотя бы что-то, что реально могло помочь мне. На реабилитацию я уже потратила огромные деньги, но им обоим совершенно плевать на это, как, впрочем, и на меня, на мою боль и страдания".

Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также другие пациенты, которые могли пострадать от некачественных услуг. Расследование уголовного дела продолжается.

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