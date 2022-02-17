Танкисты, тыловики и связисты покинули Крым и западные регионы РФ

Как и было обещано днем ранее, в среду, 16 февраля, российские подразделения войск, занятые на тактических учениях в Крыму, продолжили выход с территории нашего полуострова. "Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа на железнодорожном транспорте пересек Крымский мост и проследовал в пункты постоянной дислокации", - сообщили в военном ведомстве.

На железнодорожные платформы предварительно была загружена бронетехника на гусеничном ходу - танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки. "По прибытии в части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы", - отметили военные.

Возвращаться начали и тыловики: они на место учения приходят первыми, а уходят - последними, поскольку должны обеспечить военнослужащих, вооружение и технику всем необходимым во время маневров. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) обеспечивали питание военнослужащих, при необходимости проводили ремонт военной техники, подвозили боеприпасы подразделениям, задействованным в учениях.

Убывали подразделения МТО из Крыма на штатной технике. При этом часть маршрута автомобильной колонны (протяженностью свыше 500 км) проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. "На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы. А сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи ВАИ", - рассказали в минобороны.

Свой путь в родные казармы вчера продолжили и военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа. Они завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы, после чего маршем выдвинулись в свои гарнизоны. Им предстоит комбинированным способом (на грузовых поездах, автоплатформами и своим ходом - на штатной технике) преодолеть расстояние примерно в одну тысячу километров. Вернутся в свои части и военные, которые задействованы в еще проходящих учениях, в том числе и на территории Беларуси. В среду, 16 февраля, глава МИД этой республики Владимир Макей подтвердил, что после окончания маневров "Союзная решимость-2022" все российские подразделения покинут Беларусь. По его словам, ни одного военнослужащего и ни одной единицы боевой техники не останется.