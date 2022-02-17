В Крыму суд продлил домашний арест бывшим вице-премьеру и министру

Киевский районный суд Симферополя продлил до 14 мая домашний арест бывшим вице-премьеру правительства РК Евгению Кабанову и региональному министру строительства и архитектуры Михаилу Храмову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В течение ближайших трех дней постановление можно обжаловать в Верховном суде республики.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Верховный суд изменил ранее помещенным под стражу Кабанову и Храмову меру пресечения на домашний арест. Обоим инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, в бытность чиновниками они необоснованно завысили сметную стоимость строительно-монтажных работ, похитив из бюджета более 57 миллионов рублей при прокладке водовода.

Адвокат Кабанова в прошлом году заявил, что эти деньги уже возвращены в бюджет.