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17.02.2022 15:42
Рубрика: Происшествия

В РФ перекрыли крупный канал наркотиков и ликвидировали банду "черных риэлторов"

Текст: Михаил Фалалеев
На коллегии МВД министр внутренних дел России сообщил о перекрытии крупного канала наркотиков и ликвидации банды "черных риэлторов". Запрещенные вещества крупными партиями поставлялись в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пресс-центр МВД России сообщил, что на итоговом заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации преступного сообщества, которое специализировалось на распространении наркотиков. По словам Владимира Колокольцева, совместно с ФСБ перекрыт канал поставок запрещенных веществ в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел.

Международная наркогруппировка, как сообщил министр, попала в поле зрения правоохранительных органов к началу 2021 года. К марту 2021 года были задержаны шесть курьеров и закладчиков наркотиков в Краснодарском крае. В результате была пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества, состоявшего из четырех структурных подразделений. В его состав входили преимущественно граждане государств Центрально-Азиатского региона. Из незаконного оборота изъято свыше 31 килограмма наркотиков. Стоимость изъятой партии превышает 185 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении 4 руководителей и 15 участников преступного сообщества. Фигуранты заключены под стражу.

На расширенном заседании коллегии Владимир Колокольцев сообщил и о ходе расследования уголовного дела в отношении организованной группы "черных риелторов". Министр рассказал, что за мошенничество с недвижимостью одиноких пенсионеров задержаны 7 активных участников и лидер этнической ОПГ, ранее неоднократно судимый за подобные преступления. Задокументировано 10 эпизодов. Предварительный ущерб составил 77 миллионов рублей.

Известно, что мошенники использовали паспортные данные одиноких москвичей и образцы их подписей для переоформления квартир. Пока известно о восьми таких эпизодах. Получить ипотечные деньги мошенники смогли лишь в двух случаях, остальные эпизоды не были доведены до завершения благодаря оперативной работе сотрудников полиции.

Фото: iStock
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Семеро обвиняемых взяты под стражу, с одной из задержанных заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков изъяты компьютерная техника, поддельные нотариальные доверенности, поддельные договоры купли-продажи квартир, поддельные печати и штампы государственных регистрационных органов. Проведены 14 выемок документов в Управлении Росреестра по Москве, почерковедческие, технико-криминалистические, товароведческие судебные экспертизы, допрошены 76 свидетелей.

Общая сумма ущерба составила более 60 миллионов рублей, а ущерб, причиненный банкам, - более 15 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на имущество привлекаемых к уголовной ответственности лиц и их банковские счета. А также на украденные квартиры. Расследование уголовного дела планируется завершить в марте.

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