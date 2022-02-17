Как работает нейросеть и видеоаналитика в магазинах Екатеринбурга

Ретейлеры используют технологии, которые не только определяют самый востребованный товар, но и тех, кто хочет пронести его мимо кассы. Торговые сети (ТС) чаще всего запускают инновации в области видеоаналитики и самообслуживания.

Один из самых популярных запросов ретейла - распознавание покупателей, в том числе склонных к воровству. Разработчики устанавливают на входе в розничную точку камеру с нейросетью. Если сотрудники обнаружат недостачу товара, по ролику можно вычислить нарушителя. Его занесут в "черный список", а значит, при новом посещении охранник сразу получит сигнал с камер.

- Основная причина убытков в рознице до сих пор кража, поэтому наше решение актуально. К примеру, его применяют в двух магазинах "Жизньмарт" в Екатеринбурге. Там же стоят камеры, которые следят за ассортиментом витрины с готовой едой, раскладкой товара, чтобы не было коробок на полу, - рассказывает директор уральской IT-компании Леонид Стариков.

В частности, нейросеть в системе видеонаблюдения помогает выстроить маршрут покупателя. Распознавая лица, она считывает, к каким полкам подходит человек, какая у него потребительская корзина. На основе этих данных и среднего чека владельцы магазина оценивают свои продажи и вводят акции либо персональную скидку. Также внедряют "умные" тележки с планшетом, сканирующим штрих-код на продуктах без их выкладывания на конвейерную ленту, и кассы самообслуживания. Это не означает, что кассиры в рознице больше не нужны, но уменьшает штат. Заменяя обычную кассу на самообслуживание, можно сэкономить три ставки, говорит руководитель направления автоматизации розничной торговли в компании "ДатаКрат" Павел Яковлев.

К примеру, федеральная ТС "Пятерочка" использует кассы самообслуживания в качестве основного инструмента расчета. Региональный ретейл до этого лишь "дозревает", пробуя разные форматы. Наиболее востребованный и быстро окупающийся среди них - экспресс-касса в магазинах у дома, где можно оплатить покупки картой или через систему быстрых платежей.

Некоторые игроки рынка не хотят применять "цифру", потому что это ведет к "обелению" данных

По опыту компании Дата-крат, которая установила 800 кассовых устройств по всей стране, для потребителя важно сэкономленное время и удобство. Скажем, на заре развития касс самообслуживания их оборудовали купюро- и монетоприемниками, весовыми платформами, но технология себя не оправдала. Сегодня разработчики вместе с продовольственным бизнесом идут по пути упрощения.

- "Умные" кассы - первый продукт, созданный в лаборатории инноваций Х5. В 3000 магазинов России мы установили более 13 тысяч единиц такой техники. Устройства оснащены даже функцией оплаты с помощью биометрии - сервис внедрили в марте прошлого года, он действует в 25 регионах, - добавляют в пресс-службе X5 Group.

Как показывает практика, кассы самообслуживания увеличивают товарооборот на несколько процентов и решают проблему с очередями. Так, в супермаркетах "Перекресток" через них проходит в среднем 34,8 процента чеков, на покупку при этом тратится всего 44 секунды. А свой отдел разработки помогает усовершенствовать технологию.

- В частности, уже появились технологические решения для управления дарксторами (магазинами-складами онлайн-заказов. - Прим. ред.) и курьерской доставкой "последняя миля". Заказы собираются за 2-3 минуты благодаря навигатору по складу, при этом он учитывает разные факторы: размещение и тип продукта. Допустим, кофе с мороженым добавляются в самом конце, - отвечают в пресс-службе "Яндекс. Лавки".

Также сервис использует технологии удаленного доступа и автоматизированную систему контроля сроков годности товара. Искусственный интеллект оценивает ассортимент каждого из 23 дарксторов в Екатеринбурге с учетом покупательского спроса и сам заказывает оптимальное количество у поставщиков, подбирает свободных курьеров.

- Вся система логистики, учета и прочих операций у крупного ретейла давно оцифрована. Но региональные магазины, особенно несетевые, и индивидуальные предприниматели все еще живут иллюзией, что торговля без таких решений возможна. Кроме того, некоторые игроки рынка не хотят применять новые технологии, потому что это так или иначе ведет к "обелению" данных, - рассуждает Павел Яковлев.

Если федеральные сети еще имеют ресурсы для автоматизации рабочих процессов, то у малого бизнеса их может быть недостаточно. Скажем, чтобы установить систему видеонаблюдения с нейросетью во всех магазинах и обслуживать их, нужны крупные инвестиции. В конкурентной борьбе пока побеждают не только самые инновационные, но и обеспеченные, в том числе сектор электронной коммерции.

P. S.

При всей выгоде бесконтактных технологий поведение потребителей еще во многом зависит от их опыта в обычных магазинах. По прогнозу Data Insight, доля интер-нет-торговли в общем обороте розницы через пару лет достигнет 19 процентов, в деньгах - 7,2 триллиона рублей. Ретейл ищет успешную бизнес-модель для обоих форматов, занимая второе место по уровню цифровизации в России.